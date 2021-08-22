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Тото Вольф — о втором пилоте «Мерседеса»: выбираем между талантом и стабильностью

Тото Вольф — о втором пилоте «Мерседеса»: выбираем между талантом и стабильностью
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о вероятности приглашения Джорджа Расселла из «Уильямса» в качестве напарника для первого пилота команды Льюиса Хэмилтона.

«Будет ли Джордж Расселл в следующем году вторым пилотом после Льюиса Хэмилтона? Мы должны выбирать между стабильностью Валттери и талантом Джорджа, за которым будущее. Я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен в сентябре — тогда они оба смогут правильно подготовиться к предстоящему сезону», — приводит слова Вольфа Bild.

Напомним, в начале июля Хэмилтон продлил контракт с немецкой командой на два года.

Ранее Вольф сообщил, что может спонтанно отойти от руководства «Мерседесом», однако дал понять, что в скором времени не предвидит такой перспективы.

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