Тото Вольф — о втором пилоте «Мерседеса»: выбираем между талантом и стабильностью
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о вероятности приглашения Джорджа Расселла из «Уильямса» в качестве напарника для первого пилота команды Льюиса Хэмилтона.
«Будет ли Джордж Расселл в следующем году вторым пилотом после Льюиса Хэмилтона? Мы должны выбирать между стабильностью Валттери и талантом Джорджа, за которым будущее. Я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен в сентябре — тогда они оба смогут правильно подготовиться к предстоящему сезону», — приводит слова Вольфа Bild.
Напомним, в начале июля Хэмилтон продлил контракт с немецкой командой на два года.
Ранее Вольф сообщил, что может спонтанно отойти от руководства «Мерседесом», однако дал понять, что в скором времени не предвидит такой перспективы.
Новость по темеТото Вольф может спонтанно покинуть руководство «Мерседеса»
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