Хаккинен посоветовал «Мерседесу» продлить контракт с Боттасом

Двукратный чемпион Формулы-1 финн Мика Хаккинен посоветовал руководству «Мерседеса» продлить контракт с его соотечественником Валттери Боттасом.
«Валттери — прекрасный гонщик. Его слишком часто критикуют. Гораздо чаще, чем следовало бы. Быть напарником Льюиса (Хэмилтона. — Прим. «Чемпионата») — это не игрушки. Недостаточно быть просто талантливым и быстрым.
У нас есть пословица: если часы работают, не открывайте их в попытках их улучшить. Просто дайте им работать», — приводит слова Хаккинена GrandPX.news.
Боттас выступает за «Мерседес» с сезона-2017, после того как его взяли в команду на замену неожиданно ушедшему Нико Росбергу. Во все сезоны выступлений Валттери за «Мерседес» чемпионом мира неизменно становился Хэмилтон, а команда брала Кубок конструкторов.
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