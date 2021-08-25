Хаккинен посоветовал «Мерседесу» продлить контракт с Боттасом

Двукратный чемпион Формулы-1 финн Мика Хаккинен посоветовал руководству «Мерседеса» продлить контракт с его соотечественником Валттери Боттасом.

«Валттери — прекрасный гонщик. Его слишком часто критикуют. Гораздо чаще, чем следовало бы. Быть напарником Льюиса (Хэмилтона. — Прим. «Чемпионата») — это не игрушки. Недостаточно быть просто талантливым и быстрым.

У нас есть пословица: если часы работают, не открывайте их в попытках их улучшить. Просто дайте им работать», — приводит слова Хаккинена GrandPX.news.

Боттас выступает за «Мерседес» с сезона-2017, после того как его взяли в команду на замену неожиданно ушедшему Нико Росбергу. Во все сезоны выступлений Валттери за «Мерседес» чемпионом мира неизменно становился Хэмилтон, а команда брала Кубок конструкторов.