В Ф-1 перед Гран-при Бельгии вспомнили борьбу Мазепина с Цунодой

В «твиттере» Формулы-1 опубликовали видео, в котором показаны решающие моменты прошлогодней гонки Формулы-2 на трассе в Спа-Франкоршам, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Бельгии. Российский гонщик Никита Мазепин первым увидел клетчатый флаг, однако из-за штрафа опустился на второе место, а победу одержал Юки Цунода.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.

В минувшем сезоне Формулы-2 Никита Мазепин одержал две победы и занял пятое место в личном зачёте, Цунода с тремя победами стал третьим. В сезоне-2021 россиянин и японец выступают в Формуле-1 за «Хаас» и «Альфа Таури» соответственно: у Никиты 0 очков и 20-е место в личном зачёте, у Юки — 18 очков и 13-е место.