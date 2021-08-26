Хэмилтон: никогда не скрывал своей преданности Боттасу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о будущем напарнике, которым может стать гонщик «Уильямса» Джордж Расселл или же им может остаться финн Валттери Боттас.

«Я никогда не скрывал своей преданности Валттери, и, признаться, мы отлично работаем вместе. Конечно, я могу высказать своё мнение, но, в конце концов, это решение команды и я приму его независимо от того, каким оно будет», — приводит слова Хэмилтона Speedweek.



В общем зачёте пилотов Хэмилтон в настоящее время занимает первое место. В активе британца 195 очков. Гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен со 187 очками занимает второе место. Третьим идёт пилот «Макларена» Ландо Норрис — (113).



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