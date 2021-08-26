Льюис Хэмилтон показал фото в странном пёстром наряде
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон опубликовал свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». На снимке Хэмилтон, одетый в странный наряд ярких цветов — пальто, галстук и кроссовки, — держит в руках телефон.
Фото: «инстаграм» льюиса хэмилтона
В общем зачёте пилотов Льюис Хэмилтон, который проводит девятый сезон подряд в составе «Мерседеса», в настоящее время занимает первое место. В активе британца 195 очков. Гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен со 187 очками занимает второе место. Третьим идёт пилот «Макларена» Ландо Норрис, у него 113 очков.
Ближайший этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, пройдёт с 27 по 29 августа. Сезон-2021 завершится 12 декабря, когда гонщики приедут в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
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