Формула-1 перенесла Гран-при Турции и представила обновлённый календарь на сезон-2021

Руководство Формулы-1 представило обновлённый календарь на сезон-2021, состоящий из 22 гонок. Важным изменением в календаре стал перенос Гран-при Турции на одну неделю — вместо 3 октября гонка в Стамбуле пройдёт 10 октября. Гран-при США в Остине, как и планировалось, пройдёт 22-24 октября, а гонки в Мексике и Бразилии, как и турецкий Гран-при, были перенесены на неделю вперёд — Гран-при Мексики пройдёт 7 ноября, а Бразилии — 14 ноября. На 21 ноября запланирована гонка, которая пока не объявлена.
Завершится сезон двумя гонками на Ближнем Востоке — в Саудовской Аравии и Абу-Даби.
Календарь оставшейся части сезона-2021:
29 августа — Гран-при Бельгии
5 сентября — Гран-при Нидерландов
12 сентября — Гран-при Италии
26 сентября — Гран-при России
10 октября — Гран-при Турции
24 октября — Гран-при США
7 ноября — Гран-при Мексики
14 ноября — Гран-при Бразилии
21 ноября — БОП*
5 декабря — Гран-при Саудовской Аравии
12 декабря — Гран-при Абу-Даби.
* — БОП — будет объявлено позднее
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