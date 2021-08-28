Джек Дуэн выиграл вторую гонку Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — восьмой

Австралийский гонщик «Трайдента» Джек Дуэн одержал победу во второй гонке Формулы-3 в Бельгии. Второе место досталось другому пилоту «Трайдента» Давиду Шумахеру, третьим стал Логан Сарджент из «Хароуза».



Российский гонщик Александр Смоляр финишировал восьмым. Отметим, что Александр крайне неудачно провёл стартовый отрезок, потеряв сразу пять позиций.

Формула-3. Вторая гонка. Бельгия



1. Джек Дуэн («Трайдент») — 3.30,653

2. Давид Шумахер («Трайдент») +0,4

3. Логан Сарджент («Хароуз») +1,0

4. Кайо Колле («МП Мотоспорт» +1,9

5. Клемент Новалак («Йенцер») +2,7

6. Фредерик Вести («АРТ») +3,0

7. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») +3,5

8. Александр Смоляр («СМП Рейсинг») +4,3

9. Деннис Хаугер («Према») +4,9

10. Артур Леклер («Према») +6,4