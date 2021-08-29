Богуславский на последнем круге потерял победу на этапе GT World Challenge Europe

Седьмой этап Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS проходил на британской трассе «Брэндс-Хэтч». Команда AKKA ASP с самого начала уик-энда была одной из лидеров, а высокий темп подготовленных командой Mercedes-AMG GT3 стал очевиден уже в квалификациях: заключительную сессию с лучшим временем завершил экипаж № 88 — Раффаэле Марчьелло и Тимур Богуславский.



Начинал заезд Богуславский, но уже на первом круге Тимура прошёл Берни Барникоат на McLaren. Вторую позицию россиянин удержал, но отстал на несколько секунд, которые после смены пилотов отыграл Марчьелло. Рафаэле несколько кругов прессинговал Оливера Уилкинсона, сменившего Барникоата, но из-за круговых провести атаку не удавалось.



В какой-то момент с лидерами поравнялась Ferrari отставшего на круг Джорджо Роды. Марчьелло пришлось уворачиваться, и он зацепил McLaren Уилкинсона. Автомобиль британца бросило поперёк трассы, после удара о барьеры он их перелетел и рухнул в деревьях уже за отбойниками. Гонщик не пострадал и самостоятельно выбрался из автомобиля.



Судьи нейтрализовали заезд жёлтыми флагами, и на момент финиша первую позицию занимали Марчьелло и Богуславский, однако затем судьи признали итальянца преимущественно виновным в аварии Уилкинсона и оштрафовали экипаж проездом по пит-лейн, а в данном случае — эквивалентными ему 40 секундами. В итоге победа в заезде досталась экипажу Team WRT — Шарлю Виртсу и Дрису Вантору. Экипаж Константина Терещенко и Джима Пла занял одиннадцатое место в «абсолюте» и седьмое в зачёте Silver Cup, Петру Разван Умбрареску и Жюль Гунон расположились сразу за ним, а Богуславский и Марчьелло в финальных протоколах оказались 17-ми.



Второй заезд экипаж № 88 вновь начинал с поула. Первый отрезок провёл Марчьелло, оторвавшийся от Маро Энгеля из Team WRT на несколько секунд, и хотя на втором сменившему немца Луке Штольцу удалось приблизиться к лидеру, Тимур Богуславский выдерживал прессинг соперника вплоть до самого финиша.



Однако на последнем круге на Mercedes-AMG GT3 лопнула шина — до победы не хватило полкруга. Первое место в итоге заняли Лука Штольц и Маро Энгель из Mercedes-AMG Team Toksport WRT, вторыми стали Шарль Виртс и Дрис Вантор из Team WRT — экипаж досрочно обеспечил себе чемпионство в Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Третьими финишировали Умбрареску и Гунон — это первый подиум экипажа после старта сезона в Монце. Богуславский и Марчьелло в итоге классифицированы на шестой позиции, а седьмое место у Терещенко и Пла — они также стали третьими в зачёте Silver Cup. Следующий этап серии пройдёт 3-5 сентября на «Нюрбургринге».



Положение в общем зачёте Sprint Cup:

1. Дрис Вантор и Шарль Виртс (Team WRT) — 103,5 очка

2. Маро Энгель и Лука Штольц (Mercedes-AMG Team Toksport WRT) — 61

3. Раффаэле Марчьелло и Тимур Богуславский (AKKA ASP) — 52

4. Рикардо Феллер (Emil Frey Racing) — 45,5

5. Алекс Фонтана (Emil Frey Racing) — 45.



Командный зачёт Sprint Cup:

1. Team WRT — 111,5 очка

2. Emil Frey Racing — 76,5

3. Toksport WRT — 76

4. AKKA ASP — 69,5

5. CMR — 37.