Источник: боссов Формулы-1 разозлили слова Хэмилтона по поводу сорванного Гран-при Бельгии

Руководителей Формулы-1 разозлили критические комментарии семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона («Мерседес») по поводу сорванного из-за дождя Гран-при Бельгии. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источник.
Напомним, Хэмилтон заявил, что на Гран-при Бельгии гонщики ездили за машиной безопасности исключительно ради того, чтобы Формула-1 не теряла деньги, и впоследствии назвал произошедшее фарсом.
«Внутри Ф-1 царит ярость по поводу наивности комментариев Льюиса. Он говорит о том, чтобы вернуть фанатам миллионы фунтов, хотя сам зарабатывает миллионы на Формуле-1, которая обеспечивает работой его команду. И сам ничего или почти ничего не возвращает.
Он мог бы высказать своё мнение в частном порядке, а не так, как он сделал. В этом нет смысла. Люди задаются вопросом, ныл бы Льюис, если бы он был на поуле и выиграл гонку», — сообщил источник.
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