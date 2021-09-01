Пол ди Реста: «Макларен» не будет развивать машину для Риккардо

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Пол ди Реста высказал мнение, что в «Макларене» не собираются разрабатывать машину с учётом пожеланий Даниэля Риккардо. По мнению ди Ресты, коллектив строится вокруг молодой звезды Ландо Норриса.

«Они не собираются развивать машину для Даниэля. Учитывая то, как выступает Ландо, Даниэль должен будет адаптироваться к его стилю пилотирования.

В более сухой уик-энд, надеюсь, он сможет подготовить какие-то решения. Думаю, это самое важное. «Макларен» станет очень крутой командой, если у них будет два таких гонщика, как Ландо», — приводит слова ди Ресты PlanetF1.

После 12 этапов сезона на счету Риккардо 56 очков, он занимает восьмое место в личном зачёте. У Норриса, который занимает третье место, 113 очков.