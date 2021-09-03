Хаугер вырвал поул у Шумахера в квалификации Ф-3 в Зандворте, Смоляр — восьмой

Лидер общего зачёта Формулы-3 Деннис Хаугер стал быстрейшим в квалификации этапа на трассе «Зандворт». В самом конце сессии Хаугеру удалось опередить Давида Шумахера. Основной соперник Хаугера в общем зачёте Джек Дуэн показал четвёртый результат. Россиянин Александр Смоляр стал восьмым и будет стартовать в первой гонке уик-энда с пятой позиции.



Формула-3. Зандворт. Квалификация.



1. Деннис Хаугер — 1:24.580

2. Давид Шумахер — 1:24.715

3. Виктор Мартинс — 1:24.885

4. Джек Дуэн — 1:24.939

5. Клемент Новалак — 1:24.961

6. Кайо Коллет — 1:25.031

7. Джек Кроуфорд — 1:25.274

8. Александр Смоляр — 1:25.345

9. Аюму Иваса — 1:25.403

10. Артур Леклер — 1:25.422

11. Логан Сарджент — 1:25.556

12. Амори Кордил — 1:25.567...

14. Фредерик Вести — 1:25.612...

16. Олли Колдуэлл — 1:25.752.