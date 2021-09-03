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Хаугер вырвал поул у Шумахера в квалификации Ф-3 в Зандворте, Смоляр — восьмой

Хаугер вырвал поул у Шумахера в квалификации Ф-3 в Зандворте, Смоляр — восьмой
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Лидер общего зачёта Формулы-3 Деннис Хаугер стал быстрейшим в квалификации этапа на трассе «Зандворт». В самом конце сессии Хаугеру удалось опередить Давида Шумахера. Основной соперник Хаугера в общем зачёте Джек Дуэн показал четвёртый результат. Россиянин Александр Смоляр стал восьмым и будет стартовать в первой гонке уик-энда с пятой позиции.

Формула-3. Зандворт. Квалификация.

1. Деннис Хаугер — 1:24.580
2. Давид Шумахер — 1:24.715
3. Виктор Мартинс — 1:24.885
4. Джек Дуэн — 1:24.939
5. Клемент Новалак — 1:24.961
6. Кайо Коллет — 1:25.031
7. Джек Кроуфорд — 1:25.274
8. Александр Смоляр — 1:25.345
9. Аюму Иваса — 1:25.403
10. Артур Леклер — 1:25.422
11. Логан Сарджент — 1:25.556
12. Амори Кордил — 1:25.567...
14. Фредерик Вести — 1:25.612...
16. Олли Колдуэлл — 1:25.752.

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