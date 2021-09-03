Слухи о переходе «Альфа Ромео» на моторы «Мерседеса» разозлили Вассёра и оказались ложью

Слухи о том, что с сезона-2022 команда Формулы-1 «Альфа Ромео» перейдёт на моторы «Мерседеса», оказались неправдой. Об этом сообщает журналист немецкого издания Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.
В данный момент «Альфа Ромео» использует моторы «Феррари».
«Фредерик Вассёр (руководитель «Альфа Ромео». — Прим. «Чемпионата») был крайне раздражён этими тупыми слухами. Это технически невозможно — перейти на моторы другого поставщика на данной стадии развития машины для следующего сезона», — написал журналист в своём «твиттере».
Ранее в СМИ появилась информация, что новыми пилотами команды могут стать два гонщика, связанные с «Мерседесом», а именно Валттери Боттас и Ник де Врис. «Альфа Ромео» занимает девятое место в Кубке конструкторов, на счету команды три очка.
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