В «Альфа Ромео» объяснили, чем Албон лучше де Вриса или воспитанников «Феррари»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр дал понять, что при выборе второго пилота на сезон-2022 хотел бы взять в команду опытного гонщика, а не дебютанта. Ожидается, что Кими Райкконена в команде заменит Валттери Боттас, а на место Антонио Джовинацци претендуют Александер Албон, Ник де Врис и ряд пилотов из Формулы-2.



«Дело не в изменении правил. Скорее, дело в ограниченном числе тестов. Нам нужно учитывать это, помимо других моментов при выборе гонщика. Я обеспокоен насчёт числа тестовых дней, если мы говорим о новичке. У тебя шесть или восемь дней, если учитывать тесты в конце сезона. Это значит, что за рулём новой машины у каждого из пилотов будет по три дня. Ещё можно представить проблемы с надёжностью, плохие погодные условия...



Джовинацци? У нас очень сильные отношения с «Феррари», мы хотим их развивать и, без сомнений, внимательно следим за академией. Но нам не надо сегодня принимать решение. У Антонио есть гонки, он в хорошем положении, он часть семьи и хорошо выполняет свою работу», — приводит слова Вассёра Motorsport.