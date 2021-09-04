Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Мазепин — последний

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Бельгии. Второе место по итогам заезда занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник Валттери Боттас.



Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив полсекунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.



Во втором сегменте квалификации дважды над трассой появлялся красный флаг — сначала в гравий вылетел Джордж Расселл, а после рестарта — его напарник Николас Латифи.



Из-за двух остановок квалификации в третий сегмент квалификации сенсационно не прошёл пилот «Макларена» Ландо Норрис. Не обошлось без сенсаций и в первом сегменте — пилот «Ред Булл» Серхио Перес остался лишь 16-м по итогам сессии.



Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.08,885

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,038

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,337

4. Пьер Гасли («Альфа Таури»)+0,593

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,642

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,652

7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,705

8. Эстебан Окон («Альпин») +1,048

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,071

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,281.



Не прошли в третий сегмент:



11. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.10,332

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.10,367

13. Ландо Норрис («Макларен») — 1.10,406

14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.11,161

15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.11,314.



Не прошли во второй сегмент:



16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.10,530

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.10,731

18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 1.11,301

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.11,387

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.11,875.