Хаугер выиграл третью гонку Ф-3 в Зандворте, Смоляр — третий после аварии конкурентов

Лидер общего зачёта Формулы-3 Деннис Хаугер выиграл основную гонку голландского этапа серии на трассе «Зандворт» после старта с поул-позишен. Давид Шумахер всю гонку сдерживал позади себя Виктора Мартинса, однако незадолго до финиша француз решился на атаку и в итоге задел машину немца, отправив Шумахера в отбойник. Сын Ральфа сошёл, а Мартинс получил десять штрафных секунд и опустился с третьего места на десятое.



Штраф Виктора позволил россиянину Александру Смоляру занять третье место. Пилот «АРТ» стартовал восьмым, но отыграл три места на первом круге после контактов с участием пилотов перед ним.



Формула-3. Зандворт. Третья гонка



1. Деннис Хаугер — 24 круга

2. Клемент Новалак +5,3

3. Александр Смоляр +6,9

4. Джек Дуэн +7,1

5. Кайо Коллет +8,7

6. Логан Сарджент +12,0

7. Джек Кроуфорд +13,0

8. Фредерик Вести +14,0

9. Артур Леклер +14,6

10. Виктор Мартинс +15,8

...30. Давид Шумахер — сошёл.