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Хаугер выиграл третью гонку Ф-3 в Зандворте, Смоляр — третий после аварии конкурентов

Хаугер выиграл третью гонку Ф-3 в Зандворте, Смоляр — третий после аварии конкурентов
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Лидер общего зачёта Формулы-3 Деннис Хаугер выиграл основную гонку голландского этапа серии на трассе «Зандворт» после старта с поул-позишен. Давид Шумахер всю гонку сдерживал позади себя Виктора Мартинса, однако незадолго до финиша француз решился на атаку и в итоге задел машину немца, отправив Шумахера в отбойник. Сын Ральфа сошёл, а Мартинс получил десять штрафных секунд и опустился с третьего места на десятое.

Штраф Виктора позволил россиянину Александру Смоляру занять третье место. Пилот «АРТ» стартовал восьмым, но отыграл три места на первом круге после контактов с участием пилотов перед ним.

Формула-3. Зандворт. Третья гонка

1. Деннис Хаугер — 24 круга
2. Клемент Новалак +5,3
3. Александр Смоляр +6,9
4. Джек Дуэн +7,1
5. Кайо Коллет +8,7
6. Логан Сарджент +12,0
7. Джек Кроуфорд +13,0
8. Фредерик Вести +14,0
9. Артур Леклер +14,6
10. Виктор Мартинс +15,8
...30. Давид Шумахер — сошёл.

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