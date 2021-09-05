Тото Вольф считает, что аварий между Ферстапенном и Хэмилтоном больше не будет

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон смогут избежать повторения ситуации, которая возникла с ними на Гран-при Великобритании.
Напомним, на старте гонки в Сильверстоуне Макс пытался отбить атаку Льюиса, после чего вошёл в поворот по внешнему радиусу. «Мерседес» в итоге поддел болид «Ред Булл», отправив того в стену. Ферстаппен в итоге выбыл из гонки, а Хэмилтон получил штраф, но всё равно выиграл гонку.
«Я думаю, что в этом сезоне оба главных героя будут чаще стартовать бок о бок, и я не думаю, что мы можем предположить, что это всегда будет заканчиваться инцидентом.
Они оба одни из лучших и знают, что каждая победа имеет значение, однако они будут добиваться её честно и упорно. И я думаю, что в некотором смысле нам нужно перестать ссылаться на инцидент в Сильверстоуне, потому что в этом году они ещё множество раз встретятся друг с другом», — приводит слова Вольфа RaceFans.
Сегодня оба пилота вновь стартуют рядом друг с другом на Гран-при Нидерландов.
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