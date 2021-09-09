Формат спринт-квалификаций планируется ввести на трети Гран-при в 2022 году

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что формат спринт-квалификаций будет использоваться на трети Гран-при 2022 года.
«Квалификационный спринт вернётся в Монце после эксперимента в Сильверстоуне, а затем мы повторим этот формат в Бразилии. Выбрано верное направление, в 2022 году мы планируем включить в календарь 23 Гран-при, на трети из которых мы будем использовать такой формат уик-энда, потому что это повышает уровень непредсказуемости гонок», — приводит слова Стефано Доменикали La Gazzetta dello Sport.
Ранее Доменикали намекал, что формат спринт-квалификаций может стать постоянным в календаре гонок Формулы-1.
Напомним, за победу в спринт-квалификации пилоты получают три очка, за второй место — два, а за третье — одно.
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