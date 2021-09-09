В «Альфа Ромео» хотят принять решение по напарнику Боттаса после завершения сезона Ф-2

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что собирается дождаться окончания сезона Формулы-2, прежде чем принимать решения по контракту второго пилота команды.
«Нас ждёт важный выбор. У нас есть молодые гонщики, которым нужно ещё провести несколько гонок. До этого момента у нас не будет чёткой картины.
Все варианты открыты, включая Антонио Джовинацци. Антонио проделал хорошую работу. Но, думаю, что возможность пригласить в состав Боттаса открыла для нас много возможностей. Теперь не имеет значения, будет ли его напарником новичок или опытный гонщик, потому что у нас в активе есть опыт и скорость Валттери.
Я не буду комментировать, кто есть в списке, а кого нет. По некоторым кандидатурам возникли сложности из-за их связей с поставщиками двигателей в Формуле-1. У нас есть контракт с „Феррари“, так что некоторые сделки практически невозможно заключить. Но нам стоит посмотреть на другие варианты.
Джовинацци? Давайте посмотрим два-три следующих Гран-при. Я хочу получить чёткую картину, прежде чем что-то обсуждать с акционерами», — приводит слова Вассёра Autosport.
- 9 сентября 2021
-
15:39
-
14:54
-
13:49
-
13:00
-
11:58
-
10:56
-
09:56
-
00:14
- 8 сентября 2021
-
23:36
-
22:50
-
20:29
-
19:17
-
19:07
-
19:01
-
17:36
-
16:48
-
16:25
-
15:33
-
15:24
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:38
-
14:30
-
13:00
-
12:06
-
11:07
-
10:06
-
01:09
- 7 сентября 2021
-
23:49
-
23:01
-
22:19
-
21:02
-
19:31
-
18:33