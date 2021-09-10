Во время квалификации Гран-при Италии чуть не задавили зайца. Видео
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в социальных сетях ролик с видеозаписью необычного инцидента, случившегося в квалификации Гран-при Италии в Монце. Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи чуть не задавил зайца, который перебежал трассу прямо перед его болидом. Животное всё-таки успело преодолеть гоночное полотно и отпрыгнуть в гравийную зону вылета, прежде чем это место трассы проехал болид «Уильямса». Сам Латифи среагировал на появление животного, но слишком поздно отвернул в сторону — если бы заяц в этот момент ещё оставался на асфальте, то избежать столкновения не получилось бы.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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