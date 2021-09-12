Баньяя победил в гонке Гран-при Арагона MotoGP, Маркес стал вторым, проиграв менее секунды

Итальянский гонщик Франческо Баньяя («Дукати») стал победителем гонки Гран-при Арагоны MotoGP. Второе место по итогам заезда занял представитель Испании Марк Маркес («Хонда»), уступивший ему 0,673 секунды, третьим стал ещё один испанский мотогонщик Жоан Мир («Сузуки»).



Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси пришёл к финишу 19-м.

MotoGP. Гран-при Арагона. Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 41.44,422

2. Марк Маркес («Хонда») +0,673

3. Жоан Мир («Сузуки») +3,911

4. Алекс Эспаргаро («Априлия») +9,269

5. Джек Миллер («Дукати») +11,928

6. Энеа Бастьянини («Дукати») +13,757

7. Брэд Биндер («КТМ») +14,064

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +16,575

9. Хорхе Мартин («Дукати») +16,615

10. Такааки Накагами («Хонда») +16.904

...19. Валентино Росси («Ямаха») +32,517.