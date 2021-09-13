Сироткин: у Ферстаппена было несколько возможностей избежать контакта

Бывший гонщик Формулы-1, россиянин Сергей Сироткин поделился собственным мнением насчёт столкновения голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Стюарды признали голландца виновным в аварии, теперь он потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при России.
«Макс принял решение продолжить атаку, хотя места для этого не было. В конечном счёте это гоночная ситуация, на которую повлияли несколько факторов. Макс подпрыгнул на лежачем полицейском, задел колесо Хэмилтона и после этого «Ред Булл» подпрыгнул в воздух. Я бы не назвал это ошибкой Ферстаппена, скорее неудачное стечение обстоятельств.
Ответственность за инцидент лежит на Ферстаппене. У него было несколько возможностей избежать контакта, но он попытался протиснуться туда, где не было места. Если назначать его виновным, то нужно назначать и наказание. Макс уже сошёл, так что мог получить только штраф в виде потери позиций на решётке. На самом деле я не считаю, что это такое уж суровое наказание», — приводит слова Сироткина Formule1.nl.
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