Фелипе Масса: Перес может добиться большего

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Серхио Пересе.



«Может быть, это связано с концентрацией или чем-то другим, но факт в том, что если у тебя сильный напарник, то ты должен показывать сильные результаты. Иногда нужно просто получать удовольствие от того, что ты делаешь, чтобы оптимально выполнять свою работу. Серхио определённо пришлось тяжело в последних гонках. Он на восемь десятых медленнее, чем Макс.



Но он мог бы быть ближе. Думаю, он бы отставал на две или три десятые, если бы получал больше удовольствия от того, что делает. Иногда это требует времени, но я надеюсь, что скоро он сможет достичь своего уровня.



Он хорошо выступает в гонках, просто зачастую он стартует не с лучших позиций, что усложняет задачу. Но он может добиться большего, и у него есть талант, чтобы быть ближе к Максу. Победа над Максом — другая история, этого не случится. Но он может набирать хорошие очки и быстро проходить круги в квалификации», — приводит слова Фелипе Массы Motorsport.