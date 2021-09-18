Хилл: Расселл достаточно талантлив, чтобы достичь уровня Хэмилтона

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл уверен, что новобранец «Мерседеса» Джордж Расселл сможет достичь уровня Льюиса Хэмилтона. Расселл подписал контракт с немецкой командой на сезон-2022.
«Все пилоты хотят побед, но я не считаю, что Расселл будет бороться с Льюисом так, как это делал Нико Росберг. Нико не видел другого выхода, кроме как устроить с Хэмилтоном психологическое сражение, что в итоге сработало. Но я не думаю, что Джордж будет действовать также.
Я уверен, что Расселлу по силам достичь уровня Хэмилтона, но ему нужно будет сделать ещё один шаг вперёд. Я был достаточно хорош, чтобы попасть в чемпионат, поэтому получил шанс показать себя. И, после того, как я встретился на трассе с такими пилотами, как Ален Прост, Найджел Мэнселл и Айртон Сенна, я начал быстро прогрессировать. В том, что делают Хэмилтон и «Мерседес», есть какая-то магия, но Джордж достаточно талантлив, чтобы достичь уровня Хэмилтона», — приводит слова Хилла RacingNews365.
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