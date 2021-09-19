«Дело не только в скорости». Херберт объяснил, что делает Хэмилтона очень хорошим пилотом

Экс-пилот Формулы-1 Джонни Херберт объяснил, что делает британца Льюиса Хэмилтона первоклассным гонщиком, приведя в пример его напарника по команде «Мерседес» — финна Валттери Боттаса.



«Хэмилтон прекрасно справляется с высокими ожиданиями, которые возлагает на него его команда. Именно это делает Льюиса таким хорошим пилотом. Льюис всегда в деле. Если взять, к примеру Валттери Боттаса, который, как мы знаем, тоже быстрый гонщик, всё будет не так очевидно. Ведь дело не только в скорости. Прежде всего, следует всегда оставаться очень стабильным», — приводит слова Херберта Racingnews365.



В общем зачёте пилотов Хэмилтон находится на втором месте. В активе британца 221,5 очка. Возглавляет рейтинг Ферстаппен, на счету которого 226,5 балла. Замыкает тройку лучших ещё один гонщик «Мерседеса» финн Валттери Боттас. Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин на последней позиции, не набрав пока ни одного балла.

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