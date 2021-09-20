Мик Шумахер: мой опыт выступлений в России был удачным

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России.



«В прошлом году в Сочи для меня всё прошло удачно. Мы смогли одержать победу и увеличить отрыв в чемпионате Формулы-2, что помогло мне в финальных гонках сезона. Этот опыт был удачным и я смог заработать очень много очков.



Этап в Санкт-Петербурге с 2023 года? Я рад знакомиться с новыми трассами, а „Игора Драйв“ мне кажется интересной. Трассу в Сочи можно считать довольно простой по конфигурации — там много 90-градусных поворотов, но, конечно, если ты с ними не очень хорошо справляешься, то это может пугать. Если нет — то всё в порядке.



Интересно, что рядом с трассой находятся Олимпийский стадион и прочие спортивные объекты, так что там проходит много соревнований. Конечно, Сочи привлекает туристов, которым интересно посещать парки развлечений. Я мало что видел за пределами трассы, но, похоже, это любопытное место», — приводит слова Мика Шумахера пресс-служба «Хааса».