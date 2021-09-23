В «Хаасе» прокомментировали продление контрактов с Мазепиным и Шумахером

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал продление контрактов с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером на сезон-2022.



«Мы знали, что хотим преемственности в 2022 году, и я счастлив подтвердить, что Мик Шумахер и Никита Мазепин продолжат выступать за «Хаас» в следующем году. 2021 год предоставил обоим гонщикам возможность изучить Формулу-1, и они многое сделали в качестве новичков в этом сезоне. Это был тяжёлый год с той машиной, которая у нас есть, но в то же время наши гонщики приняли вызов и тесно сотрудничали с командой, чтобы изучить наши процессы и адаптироваться к суровым соревнованиям Формулы-1 со всех сторон.



Теперь, когда мы находимся в ожидании сезона-2022, мы уверены, что сможем двигаться вперёд как одна команда и сможем дать Мику и Никите конкурентоспособный автомобиль, чтобы они смогли сделать свой следующий шаг в карьере в Формуле-1», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.