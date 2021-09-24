Гонщик Формулы-1 Норрис попал в аварию, заезжая на пит-лейн трассы в Сочи. Видео
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис попал в небольшую аварию в самом конце первой пятничной тренировки ВТБ Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме». Заезжая на пит-лейн в конце сессии, Норрис внезапно потерял контроль над задней частью болида, после чего автомобиль развернуло. Британец сумел не заглохнуть, развернуться и продолжить движение, однако в аварии повредил переднее антикрыло.
Видео инцидента с участием Ландо Норриса опубликовала пресс-служба Формулы-1 в собственном аккаунте в «Твиттере».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
Пилот «Макларена» занял в первой пятничной тренировке Гран-при России восьмое место.
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