Гонщик Формулы-1 Норрис попал в аварию, заезжая на пит-лейн трассы в Сочи. Видео

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис попал в небольшую аварию в самом конце первой пятничной тренировки ВТБ Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме». Заезжая на пит-лейн в конце сессии, Норрис внезапно потерял контроль над задней частью болида, после чего автомобиль развернуло. Британец сумел не заглохнуть, развернуться и продолжить движение, однако в аварии повредил переднее антикрыло.



Видео инцидента с участием Ландо Норриса опубликовала пресс-служба Формулы-1 в собственном аккаунте в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

Пилот «Макларена» занял в первой пятничной тренировке Гран-при России восьмое место.