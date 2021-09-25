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Сослан Джанаев сел за руль прототипа BR03 на «Сочи Автодроме». Видео

Сослан Джанаев сел за руль прототипа BR03 на «Сочи Автодроме». Видео
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Вратарь футбольного клуба «Сочи» Сослан Джанаев попробовал свои силы за рулём гоночного автомобиля BR03 на «Сочи Автодроме».

В рамках проведения ВТБ Гран-при России Формулы-1 в Сочи прошла выставка болида BR03. На выставке российского болида прошла фотосессия футбольного клуба «Сочи». В ней приняли участие как футболисты клуба, так и пилоты SMP Racing Михаил Алешин, Виталий Петров и Сергей Сироткин.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

Сослан Джанаев выступает в клубе с дебютного для «Сочи» в РПЛ сезона-2019/2020. За это время голкипер провёл 44 матча за «барсов», в которых одержал 19 побед при 15 играх «на ноль».

BR03 – это уникальный гоночный автомобиль, созданный российскими специалистами компании BR Engineering. Это первый российский автомобиль, предназначенный для участия в российских кольцевых соревнованиях, в том числе в самом известном чемпионате нашей страны – Российской серии кольцевых гонок.

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