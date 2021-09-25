Норрис выиграл квалификацию Гран-при России, Шумахер быстрее Мазепина почти на 4 секунды

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1. Второе место по итогам заезда занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, третьим стал Джордж Расселл из «Уильямса».
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал четвёртым. Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен решил не рисковать, довольно скоро заехав в боксы.
Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 19-м, уступив почти четыре секунды своему напарнику Мику Шумахеру, продемонстрировавшему 17-й результат.
Формула-1. Гран-при России. Квалификация
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.41,993
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 1.42,510
3. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.42,983
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.44,050
6. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.44,204
7. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.44,710
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.44,956
9. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.45,337
10. Эстебан Окон «(Альпин») — 1.45,337
Не прошли в третий сегмент:
11 Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.48.252
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.46,573
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.46,641
14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.46,751
15. Шарль Леклер («Феррари») — 1.48,470
Не прошли во второй сегмент:
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.49,586
17. Мик Шумахер («Хаас») — 1.49,830
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.51,023
19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.53,764
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени
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