Норрис выиграл квалификацию Гран-при России, Шумахер быстрее Мазепина почти на 4 секунды

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1. Второе место по итогам заезда занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, третьим стал Джордж Расселл из «Уильямса».



Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал четвёртым. Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен решил не рисковать, довольно скоро заехав в боксы.



Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 19-м, уступив почти четыре секунды своему напарнику Мику Шумахеру, продемонстрировавшему 17-й результат.

Формула-1. Гран-при России. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.41,993

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 1.42,510

3. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.42,983

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.44,050

6. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.44,204

7. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.44,710

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.44,956

9. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.45,337

10. Эстебан Окон «(Альпин») — 1.45,337

Не прошли в третий сегмент:

11 Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.48.252

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.46,573

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.46,641

14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.46,751

15. Шарль Леклер («Феррари») — 1.48,470

Не прошли во второй сегмент:



16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.49,586

17. Мик Шумахер («Хаас») — 1.49,830

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.51,023

19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.53,764

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени