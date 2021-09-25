Мазепин подвёл итоги квалификации, в которой проиграл Шумахеру четыре секунды

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал 19-й результат в квалификации ВТБ Гран-при России с отставанием в четыре секунды от Мика Шумахера.



«В целом сессия шла хорошо. Я был не совсем уверен, в каком направлении нам стоит двигаться, потому что было ощущение, что шинам нужно намного больше кругов по сравнению со Спа. Наконец я подобрал верный баланс, установил верные настройки рулевого управления, добился хорошей рабочей температуры, проехал достойный круг, а затем мы совершили пит-стоп. И потом просто были проблемы.



На том круге я чувствовал, что трасса недостаточно сухая, чтобы шины заработали, но, как бы то ни было, ситуация не сильно отличается от той, что могла бы быть. Но ощущения от пилотажа были непростыми. Мы не знаем, какой будет погода завтра, но, думаю, мы готовы и к сухим, и к мокрым условиям, так что просто посмотрим», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».