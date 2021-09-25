Общий зачёт Формулы-2: Шварцман сократил отставание от лидера до 30 очков

Первая гонка Формулы-2 в Сочи не изменила положение лидеров чемпионата в личном зачёте, однако разрыв между первым и третьим местами уменьшился. Лидер личного зачёта Оскар Пиастри благодаря победе в квалификации увеличил отрыв от Чжоу Гуаньюя до 19 очков, а вот россиянин Роберт Шварцман сократил отставание от напарника до 30 очков.
На пятое место в чемпионате благодаря второй позиции в гонке вышел гонщик «Хайтека» Юри Випс, отодвинув Тео Пуршера — француз имеет в активе столько же очков, как и Випс, но уступает ему по количеству вторых мест.
Формула-2. Личный зачёт
1. Оскар Пиастри («Према») — 153 очка
2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 134 очка
3. Роберт Шварцман («Према») — 123 очка
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 119 очков
5. Юри Випс («Хайтек») — 102 очка
6. Тео Пуршер («АРТ») — 102 очка
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 81 очко
8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 72 очка
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 51 очко
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 41 очко
12. Ральф Бошунг («Кампос») — 40 очков
13. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 31 очко
14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 26 очков
15. Бент Вискал («Трайдент») — 22 очка
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков
18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков
19. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
20. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.
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