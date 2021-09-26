Стартовая решётка Гран-при России с учётом штрафов Латифи, Леклера и Ферстаппена

Перед гонкой ВТБ Гран-при России Формулы-1 сразу три пилота получили штрафы за смену силовой установки — Николас Латифи, Шарль Леклер и Макс Ферстаппен. Они будут стартовать из конца пелотона в соответствии со временем получения штрафа. Таким образом, Ферстаппен, о смене силовой установки было объявлено заранее, будет стартовать 20-м, Леклер — 19-м, а Латифи, о замене мотора которого стало известно уже в ходе квалификации — 18-м.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию стартовую решётку Гран-при России с учётом этих штрафов.



Данный вариант стартовой решётки является предварительным, поскольку, по слухам, в «Мерседесе» размышляют над возможной заменой силовых установок на машинах Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.



Стартовая решётка ВТБ Гран-при России Формулы-1



1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари»)

3. Джордж Расселл («Уильямс»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Даниэль Риккардо («Макларен»)

6. Фернандо Алонсо («Альпин»)

7. Валттери Боттас («Мерседес»)

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Эстебан Окон «(Альпин»)

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

12. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

15. Мик Шумахер («Хаас»)

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

17. Никита Мазепин («Хаас»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Шарль Леклер («Феррари»)

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).