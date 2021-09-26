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Вольф рассказал, как Ферстаппен помог «Мерседесу» с пит-стопом Хэмилтона

Вольф рассказал, как Ферстаппен помог «Мерседесу» с пит-стопом Хэмилтона
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как решение «Ред Булл» позвать Макса Ферстаппена в боксы за промежуточными шинами подтолкнуло немцев к такому же шагу, который принёс Льюису Хэмилтону победу.

«Да, нервирует, когда твой соперник остаётся, но мы боремся с Ферстаппеном. Он заехал за промежуточными шинами, а мы хотели защитить свою позицию относительно него. Так что, возможно, он сделал наше решение немного проще.

Когда ты лидируешь в гонке, то всегда сложнее принять правильное решение. Думаю, было бы очень трудно обогнать Норриса. Ведь у нас были проблемы с обгоном Риккардо, даже с DRS. Думаю, Норрис довольно хорошо справлялся, так что было бы трудно, но кто знает?» — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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