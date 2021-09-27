Мазепин: Мик Шумахер был, есть и останется для меня приятным парнем. Но на трассе другой я

Российский гонщик Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился мнением о своём противостоянии с напарником, Миком Шумахером.



«Ни разу не было с Миком Шумахером такого, чтобы мы могли сесть, поболтать по душам. Помню, как-то раз мы сидели на пресс-конференции после гонки в Сочи в прошлом году. Он пригласил меня к себе в гости в Испанию, я пригласил его в Италию, но так и не срослось. Я не думаю, что после этого года он воспользуется моим предложением, а я тоже проведу время как-нибудь иначе.



Имеет ли значение то, что он сын Михаэля Шумахера? Неважно, с кем ты выступаешь на трассе. Ты относишься к каждому гонщику одинаково.



Ральф Шумахер? Если бы у меня спросили 10 лет назад, что я думаю о том, что человек с фамилией Шумахер, стоявший с Михаэлем на одном подиуме, будет высказываться обо мне положительно или отрицательно, то я бы сказал, что это успех. Значит, я делаю в этой жизни что-то правильно, двигаюсь вперёд.



В любом виде спорта есть два человека — который выступает и который находится за пределами ринга, трассы. Мик был, есть и останется для меня приятным парнем, которого я по-человечески уважаю, ничего плохого о нём сказать не могу. Но на трассе другой я и другой он. Я хочу быть лучшим и сделаю 101 процент, чтобы стать им.



Борьба с Миком нам сейчас не мешает, она находится в здоровом балансе. Но важно в следующем году, в другой ситуации, с новой машиной, над которой нам будет важно работать вместе, вырасти после этого года. Думаю, мы оба достаточно профессиональны, чтобы проанализировать и понять, что подход, который был в 21-м, должен измениться в следующем году», — сказал Никита Мазепин в шоу «50 вопросов» на Premier.