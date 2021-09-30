Фредерик Вассёр раскритиковал судейство на Гран-при России

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр жёстко раскритиковал судейство ВТБ Гран-при России Формулы-1. По мнению Вассёра, судьи должны были наказать Ландо Норриса за пересечение белой линии на въезде на пит-лейн. Напомним, стюарды ограничились предупреждением гонщику «Макларена».
«Мне жаль Ландо. Он провёл фантастический уик-энд, но это не даёт повода менять правила, если тебе нравится человек, и он заслуживает победы. В регламенте всё предельно чётко, если ты пересёк белую линию, то должен получить штраф. Есть масса инцидентов, где нарушение было менее заметным – Цунода в Австрии, Райкконен в Муджелло в 2020 году. С Хэмилтоном в Германии в 2019 году всё произошло в таких же условиях.
В условиях дождя нарушение влияет еще больше. Когда Цунода заехал колесом на белую линию в Шпильберге, он не создавал опасную ситуацию, не отыграл время. Но никто не жаловался по поводу штрафа. Но в Сочи Ландо получил огромное преимущество. В такой ситуации ты либо получаешь пять секунд штрафа, либо теряешь на сликах под дождём ещё секунд 25. Думаю, даже пяти секунд в этой ситуации недостаточно. Когда Хэмилтон получил свой штраф в Германии, все жаловались, что наказание слишком мягкое. Теперь мы начинаем искать объяснения и выглядим глупо.
Меня, скорее всего, вызовут к стюардам, выпишут штраф и отстранят на одну гонку. Это к лучшему. Я смогу провести время дома, с семьей. Но я должен отреагировать», — приводит слова Вассёра Autosport.
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