Пилоты MotoGP недовольны состоянием трассы в США. Через три недели там пройдёт гонка Ф-1

Гонщики MotoGP остались недовольны состоянием дорожного полотна трассы COTA в Техасе, где в эти выходные проходит этап чемпионата мира по мотогонкам. С 22 по 24 октября на этой трассе состоится этап Формулы-1.



«С моей точки зрения, мы не можем здесь выступать, это слишком опасно. Я никогда не ездил по таким трассам. Это ужас, я даже не хочу думать, что может случиться, когда в гонке стартуют 20 байков с полными баками топлива, а во втором и 10-м поворотах мы будем налетать на эти кочки. Если бы от моего голоса зависело решение комиссии по безопасности, то я бы сказал, что не выйду на старт. Это слишком опасно», — цитирует гонщика «Априлии» Алеша Эспаргаро The Race.



«Это одна из самых опасных трасс, на которых я ездил. Думаю, с моим мнением согласны все пилоты, но мы здесь для того, чтобы гоняться. Это будет непросто, но мы попробуем. Но заседание комиссии по безопасности будет очень интересным, потому что из-за этой ситуации все злятся», — добавил пилот «Дукати» Франческо Баньяя.