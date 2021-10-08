Источник: Андретти близок к покупке контрольного пакета «Заубера» за € 350 млн

Компания, возглавляемая чемпионом IndyCar и экс-пилотом Формулы-1 Майклом Андретти, не оставляет попыток стать совладельцем команды Ф-1 «Заубер», выступающей сейчас под брендом «Альфа Ромео». По данным RaceFans, представители Андретти близки к тому, чтобы приобрести контрольный пакет акций «Заубера» в размере 80 %. Сумма сделки может составить 350 млн евро. В настоящий момент «Заубером» владеет шведская фирма Longbow Finance.



Представитель Андретти отказался подтвердить, что компания американца близка к покупке «Заубера»: Не секрет, что Формула-1 интересна Майклу и его команде уже некоторое время. Мы изучали варианты и были близки к осуществлению некоторых из них за последние годы, но нет ничего нового, что мы могли бы сообщить. Если представится возможность вернуть имя Андретти в Ф-1, мы ею воспользуемся".



В самой команде Ф-1 в принципе отказались от комментариев.