«Идиот, ничему не учится». Лоусон раскритиковал соперника за аварию, стоившую титула DTM

Резервист «Ред Булл» Лиам Лоусон раскритиковал пилота Audi Кельвина ван дер Линде за столкновение на старте финальной гонки сезона DTM в Норисринге. Из-за этого 19-летний новозеландец лишился шансов на чемпионство.
Воскресный заезд пилот начинал с поула. Но в первом повороте, как и в субботу, в Лоусона врезался его главный соперник по борьбе за титул, но на сей раз авария лишила Лиама шансов набрать очки. Чемпионом стал Максимилиан Гётц, занимавший перед стартом третье место в общем зачёте.
«После субботней аварии я очень надеялся, что он сделает выводы, но на следующий день он совершает такую же ошибку!
Он испортил мне гонку, я опустошён. Обиднее всего за команду, которая весь сезон работала не покладая рук и заслуживала титул. Каждый гоночный уик-энд я выкладывался по максимуму и хотел отблагодарить наших ребят победой в чемпионате. Я завоевал поул, хорошо стартовал, но иногда вы просто не можете помешать идиотам сделать что-то.
Он самый грязный пилот, с которым мне когда-либо приходилось встречаться. Как можно дважды ошибиться в первом повороте за два дня? Он ничему не учится», — приводит слова Лоусона Autosport.
Права на видео принадлежат ITR GmbH. Посмотреть видео можно в «инстаграме» DTM.
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