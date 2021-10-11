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«Идиот, ничему не учится». Лоусон раскритиковал соперника за аварию, стоившую титула DTM

«Идиот, ничему не учится». Лоусон раскритиковал соперника за аварию, стоившую титула DTM
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Резервист «Ред Булл» Лиам Лоусон раскритиковал пилота Audi Кельвина ван дер Линде за столкновение на старте финальной гонки сезона DTM в Норисринге. Из-за этого 19-летний новозеландец лишился шансов на чемпионство.

Воскресный заезд пилот начинал с поула. Но в первом повороте, как и в субботу, в Лоусона врезался его главный соперник по борьбе за титул, но на сей раз авария лишила Лиама шансов набрать очки. Чемпионом стал Максимилиан Гётц, занимавший перед стартом третье место в общем зачёте.

«После субботней аварии я очень надеялся, что он сделает выводы, но на следующий день он совершает такую же ошибку!

Он испортил мне гонку, я опустошён. Обиднее всего за команду, которая весь сезон работала не покладая рук и заслуживала титул. Каждый гоночный уик-энд я выкладывался по максимуму и хотел отблагодарить наших ребят победой в чемпионате. Я завоевал поул, хорошо стартовал, но иногда вы просто не можете помешать идиотам сделать что-то.

Он самый грязный пилот, с которым мне когда-либо приходилось встречаться. Как можно дважды ошибиться в первом повороте за два дня? Он ничему не учится», — приводит слова Лоусона Autosport.

Права на видео принадлежат ITR GmbH. Посмотреть видео можно в «инстаграме» DTM.

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