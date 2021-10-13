«По правилам так нельзя». Жильцов рассказал о «кренделях» организаторов на Ралли Марокко

Штурман Дениса Кротова в составе экипажа Moscow Rally Team Константин Жильцов рассказал, как для них сложился четвертый этап Ралли Марокко. Кротов и Жильцов показали восьмой результат и поднялись в общем зачёте на седьмое место.



«С одной стороны, день мне показался легче вчерашнего, когда было гораздо тяжелее. Но с навигацией Давид Кастера, конечно, накрутил таких кренделей… И самое неприятное: он поставил контрольные точки не на дороге, а на бездорожье. По правилам так делать нельзя. Но у него свои правила, ему виднее: он чемпион, он же делает гонки. Пришлось нелегко.



А так — начиналось всё неплохо. Но за 7 километров до финиша пробили очередное колесо – сначала думали, что доедем на спущенном, но решили пожалеть машину. Остановились, поменяли, и нас обогнали Шабо и Экстрём. А так мы с ними целый день катались. Никак не могли в пыли обогнать Шабо – крайне тяжело было, не получалось ничего. Потом он остановился поменять колесо, и мы проскочили. Сумбурный день получился. Не очень интересно, мне не понравилось, хотя вроде как физически легче.



Гонка продолжается. Язид Аль-Раджи умудрился выиграть во вторник, так что в среду, глядишь, и мы тоже победим. Марокко есть Марокко», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.