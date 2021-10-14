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Сайнс получил трофей за Гран-при Венгрии спустя два месяца после гонки

Сайнс получил трофей за Гран-при Венгрии спустя два месяца после гонки
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получил трофей за Гран-при Венгрии спустя два месяца после гонки. Напомним, испанец финишировал четвёртым, однако гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель, ставший вторым, позже получил дисквалификацию.

Публикация доступна в «твиттере» «Феррари».

Техническим комиссарам ФИА не удалось взять после финиша образец топлива, объём которого, согласно правилам, должен составлять один литр. Согласно техническому регламенту Формулы-1, в таком случае гонщик дисквалифицируется.

Комиссары смогли забрать образец объёмом всего в 300 миллилитров. В «Астон Мартин» заявили, что в баке должно оставаться ещё почти полтора литра топлива, однако извлечь его комиссарам не удалось. При этом правила гласят, что извлечение топлива должно происходить без каких-либо проблем.

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