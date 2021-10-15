Техноблогер Wylsacom разгромно проиграл челлендж пилоту «Ред Булл». Перес отреагировал

Известный российский техноблогер Wylsacom принял вызов мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса побороться за лучший круг на виртуальной трассе «Сочи Автодрома» в игре F1 2021 от Codemasters. В дни ВТБ Гран-при России Перес предложил посоревноваться и тогда же проехал быстрый круг по виртуальной трассе. Время Серхио, у которого была одна попытка — 1:33.39.
У Wylsacom была возможность предварительно потренироваться, а также пройти подготовку вместе с профессиональным геймером и звездой Red Bull Racing Esports Марселем Кифером. Первые попытки Wylsacom принесли ему время круга 1:44, после длительных тренировок он сумел показать результат 1:41 и таким образом всё равно проиграл Пересу более семи секунд.
«Слышал, ты был очень близок к моему лучшему времени круга. Продолжай атаковать, продолжай тренироваться вместе с Марселем, он отличный учитель. Надеюсь скоро увидеться. Но надеюсь, что моё время останется лучшим!» — прокомментировал поражение оппонента Перес.
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