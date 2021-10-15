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Техноблогер Wylsacom разгромно проиграл челлендж пилоту «Ред Булл». Перес отреагировал

Техноблогер Wylsacom разгромно проиграл челлендж пилоту «Ред Булл». Перес отреагировал
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Известный российский техноблогер Wylsacom принял вызов мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса побороться за лучший круг на виртуальной трассе «Сочи Автодрома» в игре F1 2021 от Codemasters. В дни ВТБ Гран-при России Перес предложил посоревноваться и тогда же проехал быстрый круг по виртуальной трассе. Время Серхио, у которого была одна попытка — 1:33.39.

У Wylsacom была возможность предварительно потренироваться, а также пройти подготовку вместе с профессиональным геймером и звездой Red Bull Racing Esports Марселем Кифером. Первые попытки Wylsacom принесли ему время круга 1:44, после длительных тренировок он сумел показать результат 1:41 и таким образом всё равно проиграл Пересу более семи секунд.

«Слышал, ты был очень близок к моему лучшему времени круга. Продолжай атаковать, продолжай тренироваться вместе с Марселем, он отличный учитель. Надеюсь скоро увидеться. Но надеюсь, что моё время останется лучшим!» — прокомментировал поражение оппонента Перес.

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