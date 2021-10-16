Алонсо — о борьбе за чемпионство 2007 года: я был слишком наивным и зря верил в честность
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо вспомнил о борьбе с Льюисом Хэмилтоном за чемпионство Формулы-1 в сезоне-2007.
Напомним, в том году и Алонсо, и Хэмилтон выступали за «Макларен». В итоговой классификации оба пилота уступили одно очко Кими Райкконену из «Феррари».
«Сегодня я бы действовал более эгоистично. 14 лет назад я был слишком наивным и очень сильно верил в справедливость, честность. Слишком сильно. Я видел много хорошего в людях и это было моей ошибкой.
По итогу я оказался в полном одиночестве, ведь все остальные в команде думали исключительно о себе», — цитирует Алонсо F1-Insider.
40-летний испанец является двукратным чемпионом Формулы-1. Свои титулы он выиграл в 2005 и 2006 годах.
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