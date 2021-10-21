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«Феррари» проверит на Гран-при США ряд новинок для двигателя 2022 года

«Феррари» проверит на Гран-при США ряд новинок для двигателя 2022 года
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Команда Формулы-1 «Феррари» на Гран-при США планирует протестировать ряд новинок для двигателя болида 2022 года. По информации издания Motorsport Italia, в числе прочего итальянская конюшня проведёт тест облегчённых насосов. Напомним, что некоторые элементы болида можно свободно менять без опасения получения штрафных санкций.

Как сообщается, в «Феррари» остались довольны показателями новых моторов на Гран-при Турции. Команда надеется, что в случае сухой погоды на Гран-при США «Феррари» удастся как минимум догнать конкурентов из «Макларена» в Кубке конструкторов.

Ранее в Италии показали, как может выглядеть болид «Феррари» 2022 года. Уже в ноябре итальянская конюшня приступит к производству компонентов машины.

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