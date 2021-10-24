Формула-1. Гран-при США. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 22:00
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Сегодня, 24 октября, на стационарном автодроме «Трасса Америк» в Остине состоится гонка 17-го этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при США.
После 16-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 21-ю позицию.
Начало гонки запланировано на 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:
Формула-1. Гран-при США — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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