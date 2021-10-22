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Риккардо представил стильный дизайн шлема, посвящённый знаменитому американскому гонщику

Риккардо представил стильный дизайн шлема, посвящённый знаменитому американскому гонщику
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо показал дизайн шлема, в котором он будет выступать на предстоящем Гран-при США. Фотографии были опубликованы в «твиттере» Jens Munser Designs.

Новый шлем Риккардо выполнен в чёрных тонах, а на задней его части можно увидеть стилизованные молнии. Чёрный дизайн вдохновлён легендарным гонщиком NASCAR Дэйлом Эрнзардтом-старшим, который является кумиром австралийского гонщика.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Jens Munser Designs.

Риккардо — один из многих пилотов, выбравших для Гран-при США особые дизайны шлемов. Ранее свои новые шлемы показали пилот «Уильямса» Джордж Расселл, гонщик «Макларена» Ландо Норрис и российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин, а также пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо и Юки Цунода, представляющий «Альфа Таури».

Гран-при США проходит на трассе в Остине (Техас) с 22 по 24 октября 2021 года.

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