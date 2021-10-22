Джордж Расселл получит штраф на стартовой решётке Гран-при США за замену мотора

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл получит штраф на стартовой решётке Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине, сообщил в своём «твиттере» журналист BBC Эндрю Бэнсон. Не уточняется, какие именно новые компоненты силовой установки будут установлены на его болид, однако штраф британца составит не менее десяти позиций.



Расселл стал последним пилотом с моторами «Мерседес» в 2021 году, получившим штраф за использование четвёртой силовой установки — ранее стало известно, что аналогичный штраф получит гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель.



Нынешний сезон станет для Расселла последним в составе «Уильямса» — с сезона-2022 британец станет напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе». В 2021 году за шесть этапов до конца сезона Расселл занимает 15-ю строчку в личном зачёте, набрав 16 очков. На счету Расселла одно попадание на подиум и ещё три очковых финиша.