Норрис объяснил, почему он был «идиотом» во время тренировок Гран-при США

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, почему неоднократно блокировал колёса во время пятничных тренировок Гран-при США. В конечном счёте британец справился с ситуацией и показал второй результат во второй сессии.
«Просто я был идиотом: тормозил на бордюре, чего просто никогда не надо делать. Нет, там не было скользко, но бордюр есть бордюр, он неровный, и правило номер один — не тормозить на бордюре, а я просто был глупым.
В плане результата и темпа день был хорошим, но этого было нелегко достичь. Было сложно из-за ветра, неровностей и условий на трассе. Да и с настройками было нелегко. На первых попытках у меня были проблемы, но на финальной попытке мы внесли некоторые изменения и я стал намного более доволен машиной.
Думаю, мы в хорошем положении. Считаю, мы можем довольно легко внести некоторые изменения утром в субботу, чтобы я стал ещё более уверенным в себе, а уверенность — это прибавка во времени на круге», — приводит слова Норриса Racingnews365.
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