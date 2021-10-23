Боттас показал замок, который не мог открыть Хэмилтон, чтобы попасть на пресс-конференцию
Поделиться
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал, с каким замком не мог справиться его напарник, британец Льюис Хэмилтон, когда опоздал на традиционную пресс-конференцию ФИА. Соответствующий пост был размещён на официальной странице «Мерседеса» в «Инстаграме».
К журналистам Хэмилтон, напомним, вышел лишь через пять минут после начала мероприятия. Оказалось, что на входной двери в комнате Льюиса заклинило замок.
«Кто знает, тот знает», — подписано фото.
Фотографию можно посмотреть на странице «Мерседеса» в «Инстаграме».
Возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок» в настоящее время пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На счету Макса 262,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (256,5). Замыкает тройку лучших Боттас (177).
Комментарии
- 23 октября 2021
-
13:40
-
12:50
-
12:18
-
11:24
-
10:46
-
10:28
-
10:23
-
10:12
-
10:07
-
10:02
-
09:56
-
09:49
-
00:01
- 22 октября 2021
-
23:53
-
23:06
-
22:45
-
21:46
-
20:32
-
20:15
-
19:54
-
18:25
-
17:48
-
16:51
-
16:09
-
16:00
-
15:57
-
14:57
-
14:24
-
13:26
-
12:28
-
12:14
-
11:01
-
09:26
-
00:40
- 21 октября 2021
-
23:53
Партнерский контент