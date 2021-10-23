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Боттас показал замок, который не мог открыть Хэмилтон, чтобы попасть на пресс-конференцию

Боттас показал замок, который не мог открыть Хэмилтон, чтобы попасть на пресс-конференцию
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Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал, с каким замком не мог справиться его напарник, британец Льюис Хэмилтон, когда опоздал на традиционную пресс-конференцию ФИА. Соответствующий пост был размещён на официальной странице «Мерседеса» в «Инстаграме».

К журналистам Хэмилтон, напомним, вышел лишь через пять минут после начала мероприятия. Оказалось, что на входной двери в комнате Льюиса заклинило замок.

«Кто знает, тот знает», — подписано фото.

Фотографию можно посмотреть на странице «Мерседеса» в «Инстаграме».

Возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок» в настоящее время пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На счету Макса 262,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (256,5). Замыкает тройку лучших Боттас (177).

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