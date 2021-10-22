Хэмилтон не мог выбраться из своего номера, из-за чего опоздал на пресс-конференцию

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опоздал на традиционную пресс-конференцию ФИА, которая проводилась перед Гран-при США. Британец туда был приглашён вместе с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером.



К журналистам Хэмилтон вышел лишь через пять минут после начала мероприятия. Оказалось, что на входной двери в комнате Льюиса заклинило замок.

«Извините за опоздание. Дверь в комнате не открывалась, и я не мог выйти – без шуток!» – объяснил причину опоздания Льюис.

Видеозапись можно посмотреть на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Пресс-служба «Мерседеса» в комментариях к видео отметила, что команда к этому инциденту непричастна.

Возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На счету Макса 262,5 очка. Немного отстаёт от него Хэмилтон (256,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (177).