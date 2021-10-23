Хюлькенберг считает, что в Формуле-1 всего 10-12 пилотов высочайшего уровня

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг низко оценил уровень нынешних пилотов ФОрмулы-1 во второй половине пелотона.



«Нужно оставаться реалистом. Мой поезд, вероятно, уже ушёл. Так уж получилось. Конечно, пилот играет большую роль, но решение принимает команда, а у некоторых команд их векус вызывает большие вопросы.



В Формуле-1 сложилась интересная ситуация. Первые 10-12 пилотов сейчас очень высокого уровня. Во второй же половине пелотона уровень не так высок, как это было раньше. При выборе пилотов сейчас учитывается очень много факторов. Это грустно видеть, но как есть.



Мои решения? Всегда можно думать задним числом, но это не в моих правилах. Конечно, я мог что-то сделать иначе, особенно на старте карьеры. Тогда ситуация была бы иной. Я извлёк уроки, но что сделано — то сделано. Есть не так много вещей, о которых я мог бы сожалеть», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.